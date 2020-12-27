TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/toggdan-tanitimin-yil-donumune-ozel-video-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü dolayısıyla "#DoğumYeriİstanbul" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." ifadesine yer verildi.



"#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" notuyla paylaşılan videoda Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde atılan adımlar madde madde anlatılıyor.