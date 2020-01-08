Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşıldı. Yapılan açıklamada yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyuruldu. Yerli otomobilde siparişler başladı Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması Yerli otomobil dünya basınında: Erdoğan, Tesla'ya meydan okuyor Yerli otomobil ile ilgili müthiş detay! Eğer araç arıza yaparsa…
TOGG'dan yeni video! Sosyal medyada paylaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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