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TOGG'dan yeni video! Sosyal medyada paylaşıldı

Giriş Tarihi: 08.01.2020, 17:19

Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşıldı. Yapılan açıklamada yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyuruldu.

Yerli otomobilde siparişler başladı
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması
Yerli otomobil dünya basınında: Erdoğan, Tesla'ya meydan okuyor
Yerli otomobil ile ilgili müthiş detay! Eğer araç arıza yaparsa...

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