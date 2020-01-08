TOGG'dan yeni video! Sosyal medyada paylaşıldı

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Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşıldı. Yapılan açıklamada yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyuruldu.