TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle!

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren TOKİ kura çekimi yeniden başladı. Bugün Manisa ve Denizli kura çekimleri gerçekleştirilecek. İşte TOKİ kuraları canlı izleme sayfası...
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