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    Yeniasır TV Ekonomi TOKİ'den dar gelirli için 150 bin konut fırsatı! Başvuru şartları neler?

    TOKİ'den dar gelirli için 150 bin konut fırsatı! Başvuru şartları neler?

    Giriş Tarihi: 11.05.2022, 09:50

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut finansman paketinden sonra bir fırsat da TOKİ'den geldi. Başkan Erdoğan düşük gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık daha finansman verileceğini açıklamıştı. TOKİ'nin 81 ildeki kampanyasının detayları ise konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak. Konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşın hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak. Detayları takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.

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    Dar gelirliler için 150 bin konut daha inşa ediliyor

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