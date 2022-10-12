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    Yeniasır TV Ekonomi Troya ve Assos Tünelleri havadan görüntülendi

    Troya ve Assos Tünelleri havadan görüntülendi

    Giriş Tarihi: 12.10.2022, 10:39

    Kazdağları’ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege’yi Kazdağları’nın altında birbirine bağlayan Troya ve Assos Tünelleri havadan görüntülendi. Çanakkale kent merkezini Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesimindeki 4 bin 100 metrelik Troya ve 1700 metrelik Assos tünelleriyle 50 dakikalık ulaşım süresi 5 dakikaya düşecek. Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan 9,6 kilometrelik yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

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