Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını turizmi de kötü etkiledi. Türkiye, turizm alanında aldığı önlemler ile güvenle tatil yapılabilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki bu yıl turizm sezonu ne kadar sürecek? Beklentiler ne yönde? Ege Turizm Birliği E. Başkanı Mehmet İşler Ahaber'e açıklamalarda bulundu.
Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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