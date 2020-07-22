  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor

    Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 16:41

    Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını turizmi de kötü etkiledi. Türkiye, turizm alanında aldığı önlemler ile güvenle tatil yapılabilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki bu yıl turizm sezonu ne kadar sürecek? Beklentiler ne yönde? Ege Turizm Birliği E. Başkanı Mehmet İşler Ahaber'e açıklamalarda bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turizmde 40 milyar dolar gelir bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi
    Ege ovalarında domates mesaisi
    Ege ovalarında domates mesaisi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı: Ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi
    Okullar açılacak mı? Salgın devam ederse hangi yöntemler hayata geçirilecek?
    Okullar açılacak mı? Salgın devam ederse hangi yöntemler hayata geçirilecek?
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Pınar Gültekin'i katletmişti! Katil Cemal Metin Avcı'nın anlattıkları kan dondurdu!
    Pınar Gültekin'i katletmişti! Katil Cemal Metin Avcı'nın anlattıkları kan dondurdu!
    İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
    İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
    2.el araba fiyatlarındaki artış sürüyor
    2.el araba fiyatlarındaki artış sürüyor
    Bakan Berat Albayrak'tan 'G20 Eylem Planı' paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Eylem Planı' paylaşımı
    Bakan Varank'tan istihdam müjdesi
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan istihdam müjdesi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konut satışları açıklaması
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması
    Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
    Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?