Türkiye dünyaya gücünü gösterdi! İşte Türkiye'nin güçlü mücadelesinin hikayesi.​..

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/turkiye-dunyaya-gucunu-gosterdi-iste-turkiyenin-guclu-mucadelesinin-hikayesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye ekonomisi özellikle geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde birçok ekonomik saldırıya uğradı. ABD ile yaşanan siyasi gerilimler Türkiye ekonomisine tehditleri de beraberinde getirdi. Finansal tetikçilik yapmaya çalışan ABD'nin, "dolar operasyonu" ile Türkiye'ye adeta diz çöktürme çabası boşa çıktı. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomik ve siyasal alandaki kararlı duruşu, alınan kritik önlemlerle süreci atlattı ve dünyaya gücünü gösterdi.​ İşte Türkiye'nin güçlü mücadelesinin hikayesi.​