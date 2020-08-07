Türkiye ekonomisi neden hedefte? Berat Albayrak üzerinden yıpratma operasyonu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/turkiye-ekonomisi-neden-hedefte-berat-albayrak-uzerinden-yipratma-operasyonu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ART arda yaptığı hamlelerle bağımısz bir ekonomi politikası izlemeye adım adım ilerleyen, IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulmaya çalışıldı. . Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu.