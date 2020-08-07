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    Türkiye ekonomisi neden hedefte? Berat Albayrak üzerinden yıpratma operasyonu

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 09:26

    ART arda yaptığı hamlelerle bağımısz bir ekonomi politikası izlemeye adım adım ilerleyen, IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulmaya çalışıldı. . Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu.

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