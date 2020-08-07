ART arda yaptığı hamlelerle bağımısz bir ekonomi politikası izlemeye adım adım ilerleyen, IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulmaya çalışıldı. . Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye'yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu.
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Berat Albayrak üzerinden yıpratma operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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