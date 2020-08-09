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    Türkiye güvenli ve konforlu bir bayram geçirdi

    Giriş Tarihi: 09.08.2020, 14:16

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dört günlük Kurban Bayramı’ndaki ulaşım rakamlarını açıkladı. Bayram öncesinde, bazı otoyolları geçici olarak hizmete açarak, kara, hava ve demiryollarında düzenledikleri ek seferlerle vatandaşların bayramda, rahat, konforlu ve mutlu bir şeklide sevdiklerine kavuşması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Havayolunda 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren hatlarında 27 bin 923 yolcu taşıdık. Bayramda otoyollarımızdan 3 milyon 194 binin 394 araç geçti. Marmaray ve Başkentrayda da 1 milyon 715 bin 976 yolcu seyahat etti” dedi.

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