  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek

    Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek

    Giriş Tarihi: 06.05.2020, 12:17

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi ile hazırlıklarına hız verdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi ile hazırlıklara hız verdi.

    Yapılan işlemler sürecinde çok sayıda fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mart'ta durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacakları günü iple çekiyor.

    Şimdiden randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.

    Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    AVM'ler kademeli olarak açılacak! İşte uygulanacak kurallar...
    AVM'ler kademeli olarak açılacak! İşte uygulanacak kurallar...
    Altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
    Altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
    Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
    Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
    TOKİ'den İndirim Kampanyası!
    TOKİ'den indirim kampanyası! Başvuru şartları nelerdir?
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı