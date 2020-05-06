Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi ile hazırlıklarına hız verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi ile hazırlıklara hız verdi.

Yapılan işlemler sürecinde çok sayıda fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mart'ta durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacakları günü iple çekiyor.

Şimdiden randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.

Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.