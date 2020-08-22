Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı

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Türkiye, keşfettiği 320 milyar metreküplük, tarihinin en yüksek doğal gaz rezervi ile yaklaşık 7 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılarken, enerji faturasını da 70 milyar dolara yakın azaltmış olacak. Peki Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Bu süreçte neler yaşadı? A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör bu müjde ile ilgili 'Yeni eksen Türkiye' başlığı attığı yazısında "Zafere giden yolun taşları 2017’de döşenmeye başladı. Dönemin Enerji Bakanı Albayrak’ın vizyonuyla alınan milli gemiler, gaz keşfini gerçekleştirdi. Artık Türkiye enerji piyasasında yeni bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün o açıklamaları...