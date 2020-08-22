  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı

    Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı

    Giriş Tarihi: 22.08.2020, 16:08

    Türkiye, keşfettiği 320 milyar metreküplük, tarihinin en yüksek doğal gaz rezervi ile yaklaşık 7 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılarken, enerji faturasını da 70 milyar dolara yakın azaltmış olacak. Peki Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Bu süreçte neler yaşadı? A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör bu müjde ile ilgili 'Yeni eksen Türkiye' başlığı attığı yazısında "Zafere giden yolun taşları 2017’de döşenmeye başladı. Dönemin Enerji Bakanı Albayrak’ın vizyonuyla alınan milli gemiler, gaz keşfini gerçekleştirdi. Artık Türkiye enerji piyasasında yeni bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün o açıklamaları...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye'den 'Karadeniz Gazı' atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz
    Bakan Dönmez: İthalatımızda ciddi azalma bekliyoruz
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
    Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
    'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
    'Gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'nda çökme tehlikesi
    Türkiye'den dev hamle! Tarihi müjdenin ilk adımları işte böyle atıldı!
    Türkiye'den dev hamle! Tarihi müjdenin ilk adımları işte böyle atıldı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük
    Türkiye'den enerjide dev adımlar! LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali Aliağa'da!
    Türkiye'den enerjide dev adımlar! LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali Aliağa'da!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar