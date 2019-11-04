 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekonomi > Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!

Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 12:59

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Atmaca'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Erman Toroğlu: ''Hakemler futbolu bilmiyor!
Erman Toroğlu: ''Hakemler futbolu bilmiyor!"
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak?
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak?
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 4 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı izle
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak?
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek...
Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolarda son durum ne? Ekonomi uzmanı yorumladı
Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolarda son durum ne? Ekonomi uzmanı yorumladı
Konut kredileri nasıl hesaplanır? Konut kredisi hesaplaması yapılır? Faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faizleri ne kadar oldu?
Konut kredileri nasıl hesaplanır? Konut kredisi hesaplaması yapılır? Faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faizleri ne kadar oldu?
Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde
Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı