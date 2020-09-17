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    Yeniasır TV Ekonomi Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 2 yaşında: Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!

    Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 2 yaşında: Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 11:05

    Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da gong, Türkiye’nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle birlikte izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para için çaldı.

    Borsa İstanbul'da gong ikinci yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma özelliğini taşıyan A Para için çaldı.

    ZİRVEYE YERLEŞTİ
    A Para, ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en geç markası olmasına rağmen piyasadaki ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşerek dikkat çekti.

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