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    Ukrayna, Bayraktar TB2'yi ilk kez kullandı!

    Giriş Tarihi: 05.07.2020, 12:03

    Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'yi büyük çaplı bir tatbikatta ilk kez test etti. Rivne bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, Bayraktar TB2 tüm hedefi başarılı şekilde vurdu.

    Ukrayna'da savunma haberleri yapan Defence Expree'te yer alan habere göre; hedefin imha edilmesi sırasında ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L yarı aktif lazer güdümlü mühimmat kullanıldı.

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