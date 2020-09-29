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    Yeniasır TV Ekonomi Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma

    Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma

    Giriş Tarihi: 29.09.2020, 13:10

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı.Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan YEP ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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