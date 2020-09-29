Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı.Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan YEP ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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