Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/uzmanlardan-yeni-ekonomi-programi-degerlendirmesi-dunyaya-meydan-okuma" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı.Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan YEP ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.