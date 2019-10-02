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Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 16:33

Alman otomobil devi Volkswagen uzun süredir gündemde olan 1,3 milyar euroluk (8 milyar TL) fabrika yatırımı için Suudi Arabistan'dan sonra Bulgaristan'ı da eleyerek tercihini Türkiye'den yana yaptı. Volkswagen yetkilileri Manisa OSB ve çevresinde arazi işlemleri için sahaya indi.

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