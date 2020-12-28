Yeni asgari ücret için karar günü! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/yeni-asgari-ucret-icin-karar-gunu-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yapıyor. Milyonlarca çalışan 2021 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...