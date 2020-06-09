Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Yeni pakete göre, ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında, Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detaylarını değerlendirdi.
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