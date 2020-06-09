Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/yeni-istihdam-kalkani-paketinin-detaylari-belli-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Yeni pakete göre, ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında, Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detaylarını değerlendirdi.