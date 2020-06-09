  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu!

    Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu!

    Giriş Tarihi: 09.06.2020, 14:28

    Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Yeni pakete göre, ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında, Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detaylarını değerlendirdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    FETÖ’nün gaybubet evine operasyon!
    FETÖ’nün gaybubet evine operasyon!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu!
    İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu!
    Başkan Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi
    Başkan Erdoğan TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi
    Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı
    Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı
    Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...
    Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...
    400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği!
    Bakan Albayrak: Firmalara 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak
    Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
    Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
    Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
    Kamu bankalarından kredi desteği!
    Kamu bankalarından sunulan krediye başvuru nasıl yapılır? Ödemeler nasıl yapılacak?
    Bakan Albayrak'tan 4 yeni finansman kredi paketi açıklaması
    Bakan Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının yeni finansman paketlerini değerlendirdi
    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!
    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!