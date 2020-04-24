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    Yerli solunum cihazı "Sahra" seri üretim için gün sayıyor

    Giriş Tarihi: 24.04.2020, 11:46

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu haftalık 10 milyona ulaşan maske üretimiyle yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleye destek veriyor. Ayrıca milli solunum cihazı "Sahra"nın seri üretimine geçişte de son aşamaya gelindi.

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) Makine ve Maske Fabrikası, cerrahi maskeler, FFP3 ve N95 tipi maskeler başta olmak üzere her gün yüz binlerce maske üreterek koronavirüsle mücadeleye destek oluyor.

    Fabrikada haftalık 6,5 milyon cerrahi maske üretilirken, bu sayı askeri dikimevleri ile birlikte 10 milyona kadar çıkıyor. Maskeleri üreten makine ise MKE tarafından tamamı yerli olarak üretiliyor.

    "SAHRA" SERİ ÜRETİM İÇİN GÜN SAYIYOR

    Koronavirüs tedavisinde kritik öneme sahip solunum cihazının üretiminde de MKE son aşamaya gelmiş durumda.

    "Sahra" ismi verilen ve tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazın seri üretimine kısa süre içinde geçilecek. Cihazın seri üretimine geçişi için önümüzdeki ayın sonunu planladıklarını belirten MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum olarak Sahra solunum cihazını haftalık 500 adet üretecek altyapıyı sağladıklarını söyledi.

    Ankara-Mamak'taki fabrikanın 210 çalışanı bulunuyor. Burada üretilen maskeler Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

    "SAHRA" MEKANİK SOLUNUM CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

    Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

    Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

    Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

    3 VARDİYADA 24 SAAT ÜRETİM

    Öte yandan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda 3 vardiya sistemi halinde 24 saat esasına göre çalışılıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, uluslararası standartlara uygun maske ve koruyucu sağlık malzemeleri üretimini sürdürüyor.

    Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görevli bulundukları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde ölçülerek takip ediliyor.

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