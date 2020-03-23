Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank virüs salgınına ilişkin aldığı önlemleri duyurdu. Buna göre, bankalar firmalara ilave kredi limiti tahsis edecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek. İşte bankaların aldığı önlemlerin detayları...
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıkladı! Ödemeler ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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