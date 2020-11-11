16 gün sonra ölü olarak bulundular

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Afyonkarahisar'da yaşayan Zeliha (64) ve Cevdet Uysal (66) çifti 26 Ekim tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Jandarma ve Müge Anlı ekibi ihbar üzerine bir kuyunun bulunduğu alana gittiler. Ekiplerin kuyuyu açmasıyla çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Emeklilik hayali için köylerindeki evlerinde çiftçilik yapan Uysal çifti mahsullerini pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Kaybolan çiftin çocukları ise anne babalarının kaybının şüpheli olduğundan ve şüphelendikleri kişinin öz dayıları olduğundan bahsettiler. Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve babaları Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandıklarını anlattılar. Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediklerini. Bu olay sonrasında dayıları Bünyamin Altınay'a dava açıldığını, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü anne babalarının kaybolduklarını söyleyerek, anne babalarının kaybında dayılarını suçladılar.

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORLARDI. ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ SU KUYUSUNDA BULUNDU…

Uysal çiftini arama çalışmaları devam ederken, Afyonkarahisar, Pınarlı köyünün çobanı muhtarı Müge Anlı ekibine ve köy muhtarına hayvanları gezdirdiği alanda bir su kuyusundan kötü kokular geldiğini ve üstünün taşlarla kapatıldığını söyledi. Bu ihbar üzerine Jandarma ve Müge Anlı ekibi kuyunun bulunduğu alana gittiler. Ekiplerin kuyuyu açmasıyla çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Günlerdir aranan çiftin öldürülerek kuyuya atıldığı ve üstlerinin taşlarla kapatıldığı anlaşıldı.

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ…

Cinayetle ilgili kardeş Bünyamin Altınay ve eşi Nazira Altınay, diğer kardeşi olan Kadir Altınay ve eşi Huriye Altınay ve Bünyamin Altınay'ın yeğeni Ramazan Altınay ile annesi jandarma ekiplerince gözaltına alındılar. Soruşturmalar devam ederken programa da konuk olan yenge Nazire Altınay cinayeti itiraf etti. Kocası Bünyamin Altınay'ın ablası Zeliha Uysal'ı ve eşini öldürdüğünü itiraf etti. Nazira Altınay "Eşim Bünyamin Altınay ve ablası arasındaki davanın anlaşmalı bir sona ulaşması için bir arabulucuyla görüşüyorlardı. Arabulucu eşimin ablasına 2 Bin TL'lik tutarı ödemesi gerektiğini böylelikle davadan vazgeçileceğini söyledi ama eşim kabul etmedi. Bunu söylemeye ablasının evine gittiğinde de kavga çıkararak ablasını ve eşini öldürdüğünü sonra diğer kardeşi Kadir'i arayarak cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için yardım istediğini, çözüm olarak evlerinin yakınındaki su kuyusuna cesetlerini attıklarını söyledi.