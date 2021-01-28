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    Yeniasır TV Ekran 42 gündür kayıp olarak aranıyordu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!

    42 gündür kayıp olarak aranıyordu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!

    Giriş Tarihi: 28.01.2021, 12:53

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olduğu gündeme gelen Arzu Aygün’ün Samsun’da kaybolduğu açıklanmıştı. Avusturya’dan 7 yıl önce Türkiye’ye dönüş yapan 35 yaşındaki Arzu Aygün, Samsun’da kaybolmuş, 42 gün süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri canlı yayını dikkate alarak Muharrem C.’yi sorguya aldı. Şüpheli sevgili Muharrem Coşkun daha fazla kaçamayacağını anladı ve Arzu Aygün’ü öldürdüğünü itiraf etti.

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