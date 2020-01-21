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Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 12:52

Afili Aşk yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Boşanma kararı alan Kerem ve Ayşe'nin yeni bölümde neler yaşayacağı merak ediliyor. İşte Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe için artık karar zamanı gelmiştir. Boşanmak için başvurdukları mahkemede hakim karşısına çıkan çiftin bundan sonraki hayatlarını, alacakları karar belirleyecektir. Mahkemede tüm şahitler boşanmamaları için ellerinden geleni yaparlar. Duydukları karşısında mutlu olan Ayşe, henüz Kerem'in kararından habersizdir. Kerem, boşanma konusunda kararlı olduğunu ve artık aşklarının bittiğini söyler. Bu sözlerden sonra mahkeme salonunda bir anda soğuk rüzgarlar eser ve Ayşe büyük bir şok yaşar. Peki Ayşe'nin kararı ne olacaktır? İşte Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı...

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