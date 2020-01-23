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Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 23.01.2020, 14:58

Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem'den boşanan Ayşe'ye görücü geliyor. Ayşe ve Kerem arasında ipler geriliyor. Mahkemeden çıkan karar sonucu boşanan ikili artık yollarını ayırıyor. İş ortaklıkları devam eden ikili arasında şimdi de başka sorunlar çıkıyor. Modamu'nun yüzü olan Ayşe, şirkete gelmeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Kerem ise onunla yaptıkları sözleşmeyi fesh etme kararı alıyor. İşten ayrılmayacağını söyleyen Ayşe ise kısasa kısas yapıyor ve liderlik savaşları başlıyor. Peki Ayşe'ye görücü geleceğini duyan Kerem ne yapacak? İşte Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı....

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