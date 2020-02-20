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Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 17:40

Afili Aşk'ın merakla beklenen 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kerem ve Ayşe arasındaki buzlar eriyor mu? İşte Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı...

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