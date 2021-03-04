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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 10. bölüm fragmanı izle

    Akıncı 10. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 14:11

    Akıncı yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir. İşte Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı...

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