Akıncı 11. bölüm fragmanı izle

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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Akıncı yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümüne 1 gün kala 'Akıncı yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da yoğunlaştı. Akıncı 11. bölümde Nergis, Fatih’e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih’in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas’la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas’ı bulmak için harekete geçer. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...