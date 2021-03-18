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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 12. bölüm fragmanı izle

    Akıncı 12. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 15:10

    Akıncı'nın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin heyecan dolu bölümü öncesi 'Akıncı yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yoğunlaştı. Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır. İşte Akıncı 12. yeni bölüm fragmanı....

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