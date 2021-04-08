Akıncı 15. bölüm fragmanı izle

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Akıncı'nın yeni bölümünde heyecan dorukta. 'Akıncı yeni bölüm fragmanı izle' aramaları artarken dizinin fragmanı yayınlandı. Akıncı yeni bölümde, Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...