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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı izle

    Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 06.05.2021, 11:29

    Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır. İşte Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı...

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