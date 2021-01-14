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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı

    Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 14.01.2021, 10:56

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile yine ekrana kilitleyecek. Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar. İşte Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı...

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