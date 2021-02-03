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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 6. yeni bölüm fragmanı

    Akıncı 6. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 15:59

    Atv'nin iddialı dizisi Akıncı'nın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler. İşte Akıncı 6. yeni bölüm fragmanı...

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