Akıncı 7. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/akinci-7-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin sezona iddialı giriş yapan dizisi Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Akıncı yakalandı." başlığı ile yayınlandı. Akıncı'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde Cüneyt’in planı Nergis ve Fatih’in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler. Peki Akıncı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte merakla beklenen fragman...