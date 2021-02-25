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    Akıncı 9. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 11:36

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacak? Akıncı 9. bölüm fragmanı izleyenleri bir hayli heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümünde Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur. Akıncı yeni bölümde neler yaşanacak? Nergis'den gelecek olan büyük itiraf ne? İşte Akıncı yeni bölüm fragmanı...

    Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

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