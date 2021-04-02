Akıncı'da gözyaşları sel oldu. Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Akıncı'nın Türkiye'yi ağlatan sahnesine 'Hesabını soracağım…' sözleri damga vurdu.
Akıncı kardeşini morgda görünce yıkıldı: Hesabını soracağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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