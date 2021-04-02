Akıncı kardeşini morgda görünce yıkıldı: Hesabını soracağım

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/akinci-kardesini-morgda-gorunce-yikildi-hesabini-soracagim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Akıncı'da gözyaşları sel oldu. Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Akıncı'nın Türkiye'yi ağlatan sahnesine "Hesabını soracağım..." sözleri damga vurdu.