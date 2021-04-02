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    Yeniasır TV Ekran Akıncı kardeşini morgda görünce yıkıldı: Hesabını soracağım

    Akıncı kardeşini morgda görünce yıkıldı: Hesabını soracağım

    Giriş Tarihi: 02.04.2021, 22:07

    Akıncı'da gözyaşları sel oldu. Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Akıncı'nın Türkiye'yi ağlatan sahnesine "Hesabını soracağım..." sözleri damga vurdu.

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