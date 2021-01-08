Yayınlandığı ilk bölümüyle büyük heyecan yaratan ATV'nin yeni dizisi AKINCI bu akşam yayınlanan 2. bölümüyle de diziseverlerin büyük beğenisini kazandı. Aksiyon sahneleriyle dikkatleri çeken dizinin bu bölümünde Akıncı vapurdaki rehineleri kurtarıyor. İşte nefes kesen kurtarma operasyonuna ait o anlar...
Akıncı'da nefes kesen operasyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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