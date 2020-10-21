Akıncı'dan ilk fragman yayınlandı!

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Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi Akıncı’nın ilk teaser’ı yayınlandı. atv ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı’nın büyük gizemi devam ediyor. Dizinin atv’de yayınlanan ilk teaser’ı izleyicide büyük bir merak uyandırdı.İşte Akıncı'nın konusu ve oyuncu kadrosu...

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yayınına sayılı günler kaldı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı diziden ilk görüntüler önceki gün yayınlandı. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı'nın atv ekranlarında yayınlanan teaser'ıyla diziden ilk görüntüler seyirci karşısına çıktı. Kanalın, yapım şirketinin ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına gelen izleyici yorumlarından teaser'ın büyük bir beğeniyle izlenildiği ve merak uyandırdığı görüldü.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

atv ekranlarında yayınlanacak, merakla beklenen Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.