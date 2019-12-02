Ali'den Sevda'ya çok özel sürpriz! Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/aliden-sevdaya-cok-ozel-surpriz-kimse-bilmez-24-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizi Kimse Bilmez son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kimse Bilmez'in ekrana gelen 24. bölümündeki Ali ve Pilot'un söylediği şarkıyı dinlemek isteyen diziseverler, 'Kimse Bilmez son bölüm izle, Kimse Bilmez 24. bölüm yayınlandı mı, Kimse Bilmez Barış Manço, Kimse Bilmez Ali ve Pilot'un söylediği şarkı' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Kimse Bilmez'in bu haftaki yeni bölümüne Ali'nin Sevda'ya hazırladığı sürpriz damga vurdu. İşte Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izleme ve Keremcem-Burak Serdar Şanal ikilisinin söylediği Barış Manço-Bugün Bayram şarkısını dinleme sayfası!

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?