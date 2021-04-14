Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümüne Ceylan’ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu. Ceylan’ın ölüm emrini veren istihbaratçı İlhan’a beklenmedik anda baskın düzenleyen Alparslan, İlhan’ı öldürerek Ceylan Çakırbeyli’nin intikamını aldı.
Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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