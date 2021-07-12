Aras Aydın'dan 'İkimizin Sırrı'na özel şarkı

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Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizinin yayınlanan yeni tanıtımda seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Başrol oyuncularından Aras Aydın, ilk bölüm için özel olarak söylediği şarkı ilk kez bu tanıtımda duyuluyor.