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Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 13:33

Arka Sokakların 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü kaçırılıyor. Rehin alınan Hüsnü hızlı bir hamle ile kurtulmanın eşiğine gelse de Kurye tarafından alt ediliyor. Hüsnü'yü kurtarmaya gelen ekip, Kurye tarafından tuzağa düşünce Hüsnü zor bir karar vermek zorunda kalıyor. İşte Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı...

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