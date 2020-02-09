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Arka Sokakların merakla beklenen 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Rıza Baba istifa etmeye karar verince ekip toplu olarak istifa ediyor. Rıza Baba Nevres yüzünden istifa dilekçesini vermeye karar verir. Bu duruma daha fazla dayanamamaktadır. Ancak ekibin Rıza Baba'yı bırakmaya niyeti yoktur. Mesut önderliğinde herkes istifa dilekçesini verir. Rıza Baba şaşırmıştır. Rıza Baba ne karar verecek? İşte Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı...