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    Yeniasır TV Ekran Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 2. tanıtım fragmanını izle

    Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 2. tanıtım fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 10.02.2022, 11:22

    Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldığı Atv’nin heyecan ve merakla beklenilen yeni dizisi “Adı Sevgi”nin 2. tanıtımı yayınlandı. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı büyük ilgi gördü.

    Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin tanıtım fragmanı
    Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin tanıtım fragmanı
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