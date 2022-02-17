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    Yeniasır TV Ekran Atv'nin yeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

    Atv'nin yeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

    Giriş Tarihi: 17.02.2022, 09:53

    Tüm dünyada büyük ses getiren ‘Your Honor’ dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim’in kanalı atv oldu. Emmy ödüllü Bryan Cranston’ın başrolünde olduğu Your Honor’ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim’in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak. İşte atv’nin yeni dizisi Hakim’in büyük ilgi gören ilk tanıtımı...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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