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    Yeniasır TV Ekran Bala Hatun ve Sofia kozlarını paylaşıyor! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm

    Bala Hatun ve Sofia kozlarını paylaşıyor! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 23:56

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Bala Hatun ve Sofia kozlarını paylaşıyor. Kuruluş Osman 15. bölüm özel sahnelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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