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    Yeniasır TV Ekran Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı

    Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı

    Giriş Tarihi: 12.06.2021, 11:37

    Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı Baş Belası'nda yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında, gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek’in eğlenceli öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

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