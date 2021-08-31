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    Yeniasır TV Ekran Baş Belası 12. yeni bölüm fragmanı izle

    Baş Belası 12. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 31.08.2021, 12:57

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Senin kadar güzel, eğitimli, yetenekli bir insanın o kadar kaba saba bir adamla ne işi olabilir!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son bölümünde Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır. İşte Baş Belası yeni bölüm fragmanı...

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