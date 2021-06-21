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    Yeniasır TV Ekran Baş Belası 2. yeni bölüm fragmanı

    Baş Belası 2. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 10:41

    Atv ekranlarında ekran yolculuğuna başlayan Baş Belası dizisi ilk bölümü ile çok beğenildi.Gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro başkomiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek’in eğlenceli öyküsünü anlatan Baş Belası'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar...

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