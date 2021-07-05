Baş Belası 4. yeni bölüm fragmanı izle

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Baş Belası dizisininin beklenen yeni bölüm fragmanı "Gerçek hayatta tesadüf diye bir şey var, peki Cinayet Büro'da?" başlığı ile yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde heyecan yine dorukta. İşte Baş Belası 4. bölümde yaşanacaklar...
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