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    Yeniasır TV Ekran Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu

    Bayhoca şehit düştü obada gözyaşları sel oldu

    Giriş Tarihi: 03.03.2021, 23:41

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 48’inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte geceye damga vuran sahne...

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